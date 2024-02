Nel corso di un’operazione di controllo nel territorio del comune di Volla, la Polizia Metropolitana di Napoli ha ritrovato e sequestrato un’auto “rinazionalizzata”, risultata rubata nel 2022. Il possessore è denunciato e la vettura, dal valore di 15.000 euro, sarà restituita al legittimo proprietario. Durante un normale controllo in via Filichito a Volla, gli uomini della Polizia Metropolitana hanno effettuato verifiche su una Smart For Four, apparentemente dotata di documentazione regolare. Tuttavia, ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’auto era rubata a Napoli nel 2022, successivamente immatricolata in Polonia e poi riportata in Italia, dove è rinazionalizzata con nuove targhe e documentazione italiane.

La vettura, del valore di 15.000 euro, sarà restituita al legittimo proprietario dopo il completamento degli accertamenti di polizia giudiziaria. Nel frattempo, il possessore è deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di riciclaggio. La scoperta si è resa possibile grazie all’operato attento e coordinato degli ufficiali e agenti della Polizia Metropolitana, sotto la guida del Comandante Lucia Rea. La contraffazione del telaio, effettuata per occultare l’origine illecita del veicolo, è individuata grazie a controlli specifici attivati dagli investigatori.