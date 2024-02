Il concetto di “bonus vacanze” è diventato familiare negli ultimi anni, offrendo agli individui la possibilità di godersi un meritato periodo di riposo con un aiuto finanziario. Tuttavia, le modalità di assegnazione e l’accesso a tali benefici hanno subito cambiamenti significativi nel corso del tempo. Una delle più recenti evoluzioni è il bonus vacanze rivolto a categorie specifiche di persone, come pensionati e studenti.

Bonus Vacanze per i Pensionati

Negli ultimi anni, il concetto di bonus vacanze si è adattato a un approccio più mirato, con incentivi erogati dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per specifiche categorie di individui. Uno dei principali esempi è rappresentato dal “Bonus Vacanze per i Pensionati”, un programma gestito dall’INPS che offre rimborsi per le vacanze ai pensionati appartenenti a determinate gestioni previdenziali.

Il bando per questo programma, noto l’anno scorso come “Estate Senior dell’INPS”, dovrebbe essere lanciato tra febbraio e marzo, aprendo la possibilità per i pensionati iscritti a tre gestioni previdenziali di richiedere i rimborsi per le loro vacanze. Gli importi dei rimborsi sono stati confermati intorno ai 1.400 euro per soggiorni di 14 notti, mentre per soggiorni più brevi l’importo si riduce a 800 euro.

Importanza dell’Isee

È importante sottolineare che il rimborso completo è riservato ai pensionati con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) fino a 8.000 euro. Coloro che superano questa soglia subiranno una decurtazione percentuale in base alle specifiche soglie stabilite. L’Isee, sebbene non obbligatorio, è fortemente consigliato per migliorare le probabilità di essere selezionati e ottenere un rimborso completo.

Bonus Vacanze per Studenti

Oltre al programma per i pensionati, c’è il “Bando Estate INPSieme” dedicato alle vacanze studio per gli studenti figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione. Questo programma offre rimborsi per i soggiorni finalizzati all’apprendimento delle lingue straniere o all’acquisizione di conoscenze specifiche, sia in Italia che all’estero.

Gli studenti delle scuole superiori possono fare richiesta, con il numero di posti disponibili che varia a seconda della classe e della gestione di appartenenza dei genitori. Anche per questo programma, l’Isee inferiore a 8.000 euro determina l’ammontare del rimborso, con un’attenzione particolare anche al rendimento scolastico dello studente per ottenere un punteggio più alto nella graduatoria.