La decisione dell’ex parroco di Chiusano San Domenico, Antonio Romano, di abbandonare il sacerdozio per seguire il suo cuore e sposare la donna amata ha scatenato un dibattito vivace nella piccola comunità locale. Ora, Romano ha annunciato un’altra svolta nella sua vita: si candida a sindaco del suo comune. Attraverso un annuncio pubblicato su Facebook, Romano ha condiviso il suo nuovo piano per il futuro, svelando il desiderio di indossare la fascia tricolore e servire la sua comunità in un modo diverso. La sua candidatura è accolta con sorpresa, ma anche con interesse e curiosità da parte dei residenti di Chiusano San Domenico.

Nel suo annuncio, Romano ha espresso umiltà e chiarezza riguardo alle sue intenzioni. Ha sottolineato di non avere pretese di vittoria e di essere consapevole della sfida che lo attende. Non possedendo né potere, né soldi, né amicizie influenti, né parentele o clientele, Romano si presenta come una scelta alternativa, basata sull’impegno e sulla volontà di servire la sua comunità con integrità e dedizione.

La sua dichiarazione è accolta con apprezzamento da parte di molti residenti, che vedono in Romano un leader potenziale che potrebbe portare freschezza e trasparenza alla politica locale. La sua promessa di non comprare voti, né minacciare o promettere nulla contro gli interessi della comunità è particolarmente ben accolta, rafforzando l’immagine di Romano come un candidato etico e responsabile.

Tuttavia, Romano è consapevole che la sua candidatura non sarà priva di critiche o ostacoli. Ha riconosciuto che la “macchina del fango” si è già messa in moto per ostacolarlo, ma vede questo come un segno che sta effettivamente facendo la differenza e mettendo in discussione lo status quo.