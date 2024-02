Una lunga e commovente lettera di addio scritta dal parroco Antonio Romano, che lascia la sua comunità di Chiusano San Domenico, in Irpinia, dopo 32 anni di dedizione al servizio di Dio e della comunità cristiana. Nella missiva, il parroco ringrazia i fedeli per gli auguri e l’affetto ricevuti, esprimendo gratitudine per la comprensione e l’apertura mentale dimostrate durante questo periodo delicato. Romano riconosce di aver commesso errori e chiede scusa a coloro che si sono sentiti delusi o traditi, sottolineando che la maggior parte della comunità ha dimostrato comprensione e già lo ha perdonato. Rivolgendosi ai pochi detrattori, il parroco esprime dispiacere per chi non ha dimostrato compassione e umanità.

Con un tono di riconoscenza e umiltà, Antonio Romano si rende disponibile per qualsiasi iniziativa che possa contribuire al bene del paese, evidenziando la maturità e la sensibilità della comunità di Chiusano San Domenico. Ringrazia il vescovo per il sostegno e l’accompagnamento durante questo passaggio e spera che don Roberto possa tornare a prendere il suo posto.

Il parroco dedica un pensiero di gratitudine ai confratelli per il supporto e rivolge un ringraziamento speciale a tutti coloro che lo hanno affiancato negli anni di ministero, tra cui catechisti, coristi, ministranti e membri del gruppo liturgico e del consiglio pastorale.

Infine, in un tono inaspettato e sorprendente, Antonio Romano concludere la lettera con un invito speciale: “Quando sarà concluso tutto l’iter del tribunale ecclesiastico e non ci saranno più impedimenti, vi inviterò al mio matrimonio.”