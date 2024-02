La comunità di Sant’Agnello, nella penisola sorrentina, si stringe attorno al proprio parroco, don Francesco Iaccarino, colpito da una grave forma di meningite. Le parole del sindaco, Antonino Coppola, esprimono la preoccupazione diffusa ma anche la speranza in un miglioramento delle condizioni del sacerdote, il cui quadro clinico è stazionario ma molto critico. Il tipo di infezione contratta da don Francesco suscita apprensione tra i cittadini, poiché in alcuni casi la meningite può essere contagiosa. Tuttavia, il sindaco assicura che le autorità sanitarie locali, in contatto con l’Asl, non hanno attivato misure di prevenzione o profilassi poiché non ritenute necessarie. A darne notizia è Il Mattino.

Al fine di sostenere spiritualmente don Francesco e di unirsi in preghiera per la sua guarigione, la comunità parrocchiale della chiesa dei Santi Prisco ed Agnello ha organizzato per stasera, alle ore 19:30, una veglia di preghiera. È un momento di unità e solidarietà, in cui i fedeli si riuniscono per invocare conforto e sostegno divino per il loro amato parroco.