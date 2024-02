Carnevale, una festa amata da grandi e piccini, che porta con sé un’esplosione di colori, allegria e divertimento. E quest’anno, “Il Fatto Vesuviano” vuole essere parte di questa gioiosa celebrazione, invitando tutti voi a condividere i vostri momenti più spettacolari e creativi di Carnevale. Sia che siate in piazza, nel bel mezzo di una sfilata sfavillante, o a una festa privata, l’unico requisito è indossare la maschera o il vestito più stupefacente che abbiate e catturare l’essenza del Carnevale attraverso una foto. Partecipare è semplice! Inviate la vostra foto migliore (massimo una) insieme alla vostra città di appartenenza all’indirizzo email info@ilfattovesuviano.it e sarete parte del nostro speciale “Il Fatto Vesuviano & Carnevale”.

Ma non finisce qui! Se siete attivi sui social media, non dimenticatevi di postare la vostra foto su Facebook e taggare la pagina “Il Fatto Vesuviano”. Utilizzate anche l’hashtag #ilfattovesuviano&Carnevale per avere la possibilità di vedere pubblicate le vostre foto sui nostri canali social.

La partecipazione è completamente libera e gratuita, quindi non esitate a far parte di questa festa virtuale che celebra la creatività, l’allegria e lo spirito gioioso del Carnevale. Siete pronti a far brillare il vostro Carnevale con “Il Fatto Vesuviano”? Non vediamo l’ora di vedere le vostre fantastiche creazioni!