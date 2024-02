Una marcia indietro sul bonus: ora deve essere restituito poiché l’ISEE è completamente errato, mettendo a rischio sanzioni fino alla reclusione per chi ha commesso l’errore. Molte volte, sottovalutiamo l’importanza di documenti come l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tuttavia, questo documento, che dovrebbe riflettere il livello patrimoniale di ogni famiglia, riveste un’importanza ben maggiore di quanto si creda. Viene richiesto in numerose occasioni e costituisce un indice indispensabile per determinare l’esenzione dal ticket medico, nonché per stabilire l’accesso ai bonus.

Una corretta determinazione dell’ISEE è dunque fondamentale. Pochi sono consapevoli che un calcolo errato dell’ISEE espone a rischi di sanzioni, indipendentemente se la compilazione del documento avviene autonomamente o con l’assistenza di un esperto, come un patronato. Un ISEE sbagliato può non solo impedire l’accesso ai bonus, ma anche portare alla restituzione delle somme percepite.

Al momento della determinazione del reddito familiare, è essenziale controllare attentamente i dati per evitare errori. Le multe per un ISEE errato possono partire da 5000 euro.

Le sanzioni previste per un ISEE sbagliato si basano sui dati forniti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Se i dati risultano incompleti o inesatti, l’INPS invia una comunicazione per richiedere la rettifica. In caso di mancata rettifica, il contribuente rischia sanzioni che vanno da poco più di 5000 euro fino a quasi 20.000 euro. Se si è ottenuto un bonus grazie a un ISEE errato, è necessario restituirlo.

Nel 2024, è più facile sbagliare l’ISEE di quanto si pensi, specialmente considerando le nuove regole per i figli a carico.

Per evitare sanzioni, è fondamentale procedere con la rettifica dell’ISEE utilizzando un modello integrativo FC3. Questo modello consente di aggiungere i dati mancanti o correggere quelli errati, mediante la compilazione di una nuova DSU.

Ricordiamo che gli errori più comuni sono dovuti all’utilizzo dell’ISEE precompilato e si raccomanda sempre di controllare attentamente i dati inseriti.