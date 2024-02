La serenità di una giornata ordinaria interrotta da un brutto evento a Telese, dove una donna di sessant’anni è rimasta vittima di uno scippo che ha portato a una frattura del malleolo. Quello che doveva essere un semplice tragitto si è trasformato in un incubo quando tre giovani, a bordo di un’auto, si sono avvicinati alla donna mentre camminava lungo via Marco Polo. La donna, consapevole dei rischi, aveva con sé una borsa contenente i suoi beni più preziosi, temendo un possibile furto mentre era fuori casa. Tuttavia, il suo tentativo di difendersi ha portato a conseguenze tragiche quando i due aggressori sono scesi dall’auto e hanno cercato di strapparle la borsa. Nonostante abbia opposto resistenza con tutte le sue forze, è caduta sull’asfalto, subendo una dolorosa frattura.

Fortunatamente, è soccorsa prontamente e trasportata al Fatebenefratelli, dove è giudicata guaribile in trenta giorni. Tuttavia, l’incidente ha lasciato un segno indelebile non solo fisicamente, ma anche emotivamente. Le indagini sono avviate immediatamente dai carabinieri locali, che hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l’auto, il conducente e gli altri due complici. Si è scoperto che i tre giovani, tutti ventenni provenienti da Telese, Solopaca e Castelvenere, hanno confessato le loro responsabilità di fronte alla pressione delle indagini.

I due giovani difesi dall’avvocato Massimo Scetta e l’altro dall’avvocato Lucia Sagnella hanno espresso rammarico per l’accaduto e sono stati denunciati per il loro coinvolgimento nell’incidente.