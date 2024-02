Il presidente Eav, Umberto De Gregorio, ha reso noto attraverso i social media un insolito incidente accaduto sulla linea della Circumvesuviana, tra le stazioni di Pompei e Scafati: una vasca da bagno piazzata sui binari, rischiando di causare un grave incidente ferroviario. Fortunatamente, il macchinista è riuscito a rallentare in tempo ed evitare la collisione. Nel post scrive: “Ecco cosa ha trovato sulla vesuviana pochi minuti fa il macchinista al passaggio a livello di Via Crapolla di Pompei tra le stazioni di Pompei e Scafati: una vasca da bagno piazzata al centro dei binari. Per fortuna il macchinista ha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare ed ha evitato un disastro”.

Questa non è l’unica anomalia registrata sulla rete ferroviaria nella stessa giornata: sulla linea Napoli-Piedimonte Matese, un’auto è rimasta intrappolata nel passaggio a livello al chilometro 220+821, gestito da R.F.I.

De Gregorio ha sottolineato l’importanza di proteggere la ferrovia e ha espresso la necessità di eliminare tutti i passaggi a livello non appena possibile per garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli utenti del trasporto ferroviario. Tuttavia, ha evidenziato le difficoltà nell’ottenere l’approvazione per la soppressione di tali passaggi a livello, nonostante i rischi evidenti che rappresentano per la sicurezza.