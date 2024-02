Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha lanciato un allarme attraverso i suoi canali social riguardante la presenza sospetta di un uomo vestito da prete nelle zone di Baronissi, in particolare nel centro e a Saragnano. Quest’uomo è segnalato mentre chiedeva soldi alle famiglie, utilizzando inganni e truffe, fingendo di raccogliere fondi per la beneficenza. Questo comportamento insolito ha suscitato sospetti tra i cittadini che, dopo aver avuto contatti con l’uomo, si sono rivolti alle forze dell’ordine per segnalare l’accaduto. Il sindaco ha quindi deciso di informare la comunità attraverso un messaggio pubblico, sottolineando che nessuna parrocchia di Baronissi ha mai incaricato alcuna persona di raccogliere fondi in questo modo.

L’appello del sindaco è chiaro: in caso di avvistamento di questa persona o di situazioni simili, è importante contattare immediatamente le autorità competenti, in questo caso i Carabinieri. La diffusione di questo messaggio è volta a proteggere i cittadini dall’inganno e a garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.