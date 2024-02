Una denuncia ha scosso l’opinione pubblica e ha portato alla luce un presunto caso di violenza sessuale nel contesto medico. Una donna, assistita dall’avvocato Antonio Leone, ha deciso di presentare una denuncia per chiedere che vengano perseguiti tutti gli eventuali reati di cui si ritiene vittima, dopo aver visto delle immagini scioccanti. La donna è rimasta senza parole quando le è stato mostrato un video, in cui si vedeva sé stessa, semi-vestita, durante quella che credeva fosse una visita medica nel novembre 2021. La scena mostrava un individuo, vestito con un camice bianco, che le toccava il seno mentre un altro individuo la filmava con un telefono cellulare. È chiaro che la donna non si aspettava di essere oggetto di tale violazione della sua privacy e della sua dignità durante un’apparente visita medica.

Le indagini sono state avviate dalla Guardia di Finanza, che ha fissato i fotogrammi del video durante un’indagine precedente. Dopo aver ricevuto materiale da intercettazioni svolte dalla Guardia di Finanza di Potenza, la Procura di Benevento ha assunto il caso.

La Procura sta indagando sul presunto coinvolgimento di un cardiologo presso il Fatebenefratelli e un viceprocuratore onorario della Puglia. Sospettano che abbiano mantenuto condotte sessuali in un ambulatorio della struttura sanitaria, violando i diritti delle pazienti che dovevano sottoporsi a visite ed elettrocardiogrammi.

La donna sessantenne coinvolta ha deciso di rivolgersi alle autorità giudiziarie dopo aver appreso di queste presunte azioni. Questo caso si aggiunge a un filone d’inchiesta più ampio, che riguarda il presunto insabbiamento di indagini e la manipolazione di processi.