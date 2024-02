Il 2023 è stato un anno caratterizzato da profonde difficoltà economiche per molte famiglie, accentuate dall’aumento vertiginoso dei prezzi e dall’inflazione che ha reso persino l’atto di fare la spesa un compito complicato. Tuttavia, il governo ha risposto prontamente implementando una serie di bonus famiglia per alleviare le tensioni finanziarie. In questo articolo, esploreremo i vari aiuti disponibili per le famiglie nel 2024 e le soglie di reddito necessarie per richiederli.

I Nuovi Bonus Famiglia:

Assegno di Inclusione:

Il nuovo Assegno di Inclusione è rivolto alle famiglie vulnerabili con almeno un minore, un membro con disabilità e un componente con un’età superiore a 60 anni. Il limite di ISEE è fissato a 9.360 euro, con un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL):

Sostituendo il Reddito di Cittadinanza, il SFL offre un’indennità economica individuale di 350 euro mensili per un anno ai disoccupati ex RdC partecipanti a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro. Il sussidio è destinato a persone tra i 18 e i 59 anni con un ISEE familiare entro 6.000 euro annui.

Assegno Unico Universale per figli a carico (AUUF):

Universale e senza limiti ISEE specifici, l’AUUF prevede, però, maggiorazioni per le famiglie con ISEE fino a 17.090,61 euro. L’importo massimo mensile per i figli minorenni è di 199,41 euro, decrescendo con l’aumento del reddito.

Agevolazioni Telefoniche:

Le famiglie in difficoltà economica con un ISEE inferiore a 8.112,23 euro hanno diritto a uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica e 30 minuti di telefonate gratuite al mese, se hanno un contratto TIM.

Bonus Sociale in Bolletta ed Elettrico:

Accessibili a un ISEE non superiore a 15.000 euro, offrono sconti automatici sulle bollette telefoniche ed elettriche. Il Bonus Elettrico è limitato ai primi 3 mesi dell’anno con un ISEE tra 9.530 e 15.000 euro e meno di 4 figli.

Bonus Sociale Gas:

Garantisce risparmi fino al 15% della spesa annua, con importi differenziati in base alla categoria d’uso, zona climatica e numero di componenti familiari. Accessibile con ISEE fino a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico.

Bonus Bollette per Disagio Fisico:

Dipendente dalla presenza di specifiche patologie, offre sconti sulla bolletta elettrica e del gas. Cumulabile con il bonus per disagio economico.

Bonus Idrico:

Concede cinquanta litri d’acqua al giorno gratis, con una soglia massima ISEE di 9.530 euro per la generalità delle famiglie e fino a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico.

Carta Acquisti Ordinaria 2024:

Riservata a chi ha un ISEE basso, viene ricaricata ogni due mesi con 40 euro al mese ed è utilizzabile per acquisti specifici e pagamenti di bollette.