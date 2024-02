In un contesto economico sempre più difficile, caratterizzato da un’incessante inflazione che influisce sui costi di vita delle famiglie, il governo ha introdotto un nuovo bonus figli da 152 euro, che si aggiunge all’Assegno Unico, per fornire un sostegno concreto alle famiglie italiane.

Cos’è il nuovo Bonus Figli da 152 Euro?

Il nuovo bonus figli da 152 euro è un’agevolazione prevista per i figli che stanno frequentando un percorso di studi, indipendentemente dall’età degli stessi. Si tratta di una detrazione fiscale, pertanto non viene erogato direttamente ai cittadini, ma si applica sotto forma di sconto sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

Come Funziona e Chi può Riceverlo?

L’Agenzia delle Entrate concede ai genitori la possibilità di ottenere fino a 152 euro come detrazione dalle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli. Questo bonus corrisponde al 19% di una spesa minima di 800 euro.

Per richiedere il bonus, i contribuenti devono dichiarare le spese detraibili durante la compilazione della dichiarazione dei redditi. È importante evidenziare che il rimborso delle spese detraibili avviene esclusivamente in questa fase e deve essere richiesto all’Agenzia delle Entrate.

Le spese detraibili includono una vasta gamma di costi legati all’istruzione dei figli, come le gite scolastiche, le assicurazioni, i servizi di pre e post scuola, i corsi di lingue, musica, teatro e molto altro ancora.