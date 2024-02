Continua il successo del format “Fakepage.it” con migliaia di visualizzazioni sui social, e dal 13 febbraio 2024 – con la terza stagione in onda ancora una volta su “Telecapri” (canale 15 dgt) – con 13 puntate assolutamente da non perdere. Il fortunato format, prodotto da “Eikona produzioni” di Ettore Massa e Massimo Carrino, ideato e scritto dagli stessi Massa e Carrino, con la regia di Ettore Massa, sarà in onda ogni martedì alle 23 con replica il sabato alle ore 20. “Fakepage.it” racconta le vicende di una redazione giornalistica online sull’orlo del fallimento, e le numerose vicende paradossali che coinvolgeranno i protagonisti.

In questa edizione, ad accompagnare l’allegra brigata capitanata da Ettore Massa e Massimo Carrino ci saranno oltre a Massimo Peluso, Daniela Cenciotti, Rosaria Russo, Giosiano Felago, Giusy Freccia, Mary Aruta, e la “new entry” Demi Licata, la partecipazione straordinaria degli attori Lucio Pierri, Carlo Caracciolo e Luciano Giugliano, volti noti del panorama televisivo.

Inoltre, Massimo Carrino, Ettore Massa e Giusy Freccia saranno anche i protagonisti di “Giornalisti quasi disoccupati”, spettacolo comico scritto dagli stessi Carrino e Massa, che debutterà il 25 febbraio all’Auditorium di Pagani per proseguire a Salerno (Ridotto, 2 e 3 marzo), al “Bellavista” di Napoli (22 marzo), al “Cortese” di Napoli (23 e 24 marzo), al “Jovinelli” di Caiazzo-Caserta (5 aprile), al “Vittorio Mezzogiorno” di Cercola (6 e 7 aprile), al “Theatr’On” di Napoli (13 e 14 aprile) e al “Madrearte” di Villaricca.