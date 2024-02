Torre del Greco sconvolta in una notte che doveva essere come tante altre, ma è tragicamente interrotta da un’esplosione causata da una fuga di gas. La quiete della via Volpicelli è spezzata attorno alle 2 del mattino da un boato assordante, seguito dal caos e dalla tragedia. Le prime indagini condotte dai vigili del fuoco e dai tecnici del Comune, giunti sul luogo dell’incidente insieme al sindaco Luigi Mennella, hanno rivelato che la fuga di gas era originata da un appartamento al primo piano di una palazzina. La perdita di gas ha causato un’esplosione così potente da far crollare una parete dell’appartamento confinante. Rodolfo Iovine ed Anna Pagano, una coppia anziana, hanno trovato la morte nel sonno, travolti dalle macerie della loro stessa casa.

La fuga di gas, concentrata nella cucina dell’appartamento, ha provocato una deflagrazione così violenta da far crollare la parete della camera da letto, trasformando un momento di quiete notturna in una tragedia imprevista e devastante. I residenti della zona sono svegliati dal fragore dell’esplosione e dalle urla. La comunità di Torre del Greco è rimasta scossa dalla perdita di Rodolfo Iovine e Anna Pagano, due membri rispettati della comunità, amati da amici e parenti. La sorella di Anna Pagano, gravemente ferita nell’incidente, è trasferita d’urgenza al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove riceve cure intensive per le sue ferite.

In seguito alle verifiche dei tecnici, la palazzina è stata dichiarata inagibile, e le famiglie residenti nei due appartamenti situati al piano terra sono state evacuate per garantire la loro sicurezza.