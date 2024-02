Con l’avvento del nuovo anno, è tempo di fare ordine tra i vari bonus disponibili per i cittadini, un compito che può risultare complesso data la moltitudine di opzioni. Tuttavia, con un po’ di chiarezza e informazioni, è possibile scoprire come risparmiare e accedere a forme di sostegno economico. Ecco una panoramica dei principali bonus confermati per il 2024 e dei requisiti per ottenerli.

Bonus Bollette 2024: Requisiti Isee

Il Bonus Bollette 2024, destinato alle famiglie in difficoltà economica, comprende il Bonus Sociale Elettrico e il Bonus Sociale del Gas. Per essere beneficiari di questi bonus, è necessario possedere un ISEE inferiore a 9.530 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Bonus Animali Domestici 2024

Il Bonus Animali Domestici, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale, presenterà alcune novità. La soglia ISEE per accedere al bonus è stata ridotta a 16.215 euro, e l’accesso è riservato esclusivamente ai cittadini che hanno superato i 65 anni di età.

Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te offre un contributo pari a 382,50 euro, più 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o carburante. Questa carta è riservata ai nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro, escludendo coloro che percepiscono indennità, NASpI o altre forme di integrazione salariale.

Bonus Trasporti 2024

Il Bonus Trasporti è stato confermato anche per il 2024, ma con restrizioni: possono accedervi solo coloro che possiedono la Carta Dedicata a Te o che hanno avuto un reddito lordo annuo inferiore a 15.000 euro nel 2023.

Altri Bonus con ISEE sotto i 40.000 euro

Ci sono contributi destinati ai nuclei familiari con ISEE più alto, come il Bonus Asilo Nido 2024, il Bonus Mutui Under 36 e altri bonus figli. La soglia ISEE per accedere a questi bonus è fissata a 40.000 euro.

Bonus Psicologo 2024

Il Bonus Psicologo offre un contributo massimo di 50 euro per seduta, con importi massimi che variano in base alla fascia ISEE del richiedente, che va da meno di 15.000 euro fino a 50.000 euro.

Carta Cultura

La Carta Cultura, riservata ai giovani con ISEE fino a 35.000 euro, offre un voucher di 500 euro per l’acquisto di beni culturali. Al contrario, la Carta del Merito è indipendente dal reddito familiare ed è assegnata agli studenti con il massimo dei voti entro il compimento dei 19 anni.