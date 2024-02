Un episodio di violenza ha scosso l’Ospedale Pellegrini di Napoli, quando due guardie giurate sono aggredite da due giovani, entrambi di 16 anni e di origini marocchine. Gli agenti del Commissariato Montecalvario sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un’aggressione presso il pronto soccorso dell’ospedale. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato le guardie giurate che avevano bloccato i due giovani, dimessi poco prima dall’ospedale, mentre lanciavano bottiglie e sassi contro di loro e la struttura ospedaliera. Inoltre, uno dei due aveva minacciato le guardie giurate utilizzando un tavolino asportato da un bar nelle vicinanze.

Di fronte a questa situazione, gli agenti hanno arrestato i due giovani in flagranza di reato per violenza e resistenza a un incaricato di pubblico servizio e danneggiamento di edificio pubblico. Uno dei due è inoltre accusato di furto. Entrambi sono denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L’episodio ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità locale, evidenziando la necessità di affrontare il problema della violenza giovanile e dell’immigrazione clandestina.