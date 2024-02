Nella notte appena trascorsa, il tranquillo scenario delle strade nel Casertano è interrotto da due incidenti stradali gravi che hanno provocato feriti e scatenato un rapido intervento da parte dei vigili del fuoco locali. Il primo incidente si è verificato lungo la provinciale 158, nel comune di Cancello e Arnone. Un’auto, con a bordo due cittadini tunisini, ha deviato dalla carreggiata finendo all’interno di un canale, dove la vettura è rimasta incastrata tra le lamiere. La situazione richiedeva un intervento rapido e preciso. I vigili del fuoco di Caserta, provenienti dal distaccamento di Mondragone, hanno risposto prontamente alla chiamata di emergenza. Sul posto, hanno lavorato senza sosta per liberare i due uomini intrappolati all’interno del veicolo, mettendo in atto tutte le loro competenze e risorse per garantire un salvataggio sicuro. Una volta estratti dall’auto, i feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente.

Poco dopo, un altro grido di aiuto è giunto ai vigili del fuoco, questa volta dal comune di San Nicola la Strada. Lungo il viale Carlo III, tre veicoli sono stati coinvolti in una collisione, con quattro persone rimaste intrappolate negli abitacoli danneggiati. Ancora una volta, i pompieri si sono affrettati a rispondere alla chiamata di soccorso. Giunti sul luogo dell’incidente, hanno lavorato con precisione e coordinazione per liberare i feriti dalle lamiere contorte delle automobili coinvolte. Una volta estratte, le vittime sono state prontamente trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.