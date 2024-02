Il nuovo anno porta con sé una serie di aiuti e agevolazioni per le mamme disoccupate in Italia. Dal 1° gennaio 2024, lo Stato offre una gamma di bonus e incentivi per sostenere le donne senza lavoro che hanno figli a carico. Questi bonus variano per requisiti ed importi, offrendo sostegno economico sia sotto forma di sussidi mensili che di pagamenti una tantum. Di seguito, una panoramica dettagliata dei bonus attivi nel 2024:

1) Bonus Asilo Nido Potenziato: La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un bonus asilo nido potenziato, che consente alle mamme disoccupate con ISEE fino a 40.000 euro di ottenere un voucher extra a partire dal secondo figlio. Il contributo massimo è di 3.600 euro, finalizzato a sostenere le spese per le rette degli asili nido.

2) Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): Questo programma prevede un’indennità mensile di 350 euro per soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che si trovano in condizioni di povertà assoluta (ISEE non superiore a 6.000 euro annui). Le mamme disoccupate devono partecipare obbligatoriamente a progetti di formazione, qualificazione professionale e orientamento lavorativo per ottenere il sussidio.

3) Assegno Sociale: L’Assegno Sociale è un contributo di natura assistenziale erogato dall’INPS per 13 mensilità a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. Nel 2024, l’importo è di 534,41 euro annui.

4) Carta Cultura Famiglie Svantaggiate: Questa card, ancora non operativa nel 2024, sarà disponibile per chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro. Con un valore di 100 euro, consente l’acquisto di libri, servizi e prodotti digitali entro un anno dal rilascio.

5) Carta Acquisti: Accessibile a chi ha un ISEE al di sotto dei 15.000 euro, la Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronica prepagata, con un valore di 40 euro mensili ricaricata ogni 2 mesi con un accredito di 80 euro.

6) Assegno di Maternità Comuni: Questo assegno, detto anche “assegno di base”, è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS, rivolta a chi ha un ISEE molto basso e nessuna copertura previdenziale.

7) Contributi per Libri Scolastici: Le Regioni italiane offrono contributi economici, voucher o agevolazioni per le famiglie che devono sostenere i costi per l’acquisto dei libri scolastici dei loro figli.

8) Bonus Università: Esenzione totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuo per gli studenti universitari appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 22.000 euro.

9) Esenzione Pagamento Ticket Sanitario: Le mamme disoccupate con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro annui lordi possono richiedere l’esenzione del ticket sanitario.

10) Carta Risparmio Spesa: Rivolta a famiglie con redditi non superiori a 15.000 euro, offre un supporto economico per fronteggiare il caro vita.

11) Contributi Genitori Figli Disabili: Fino a 500 euro mensili per genitori senza occupazione, soli o monoreddito, con figli affetti da disabilità e ISEE non superiore a 3.000 euro.

12) Reddito Alimentare: Erogazione di pacchi alimentari per combattere la povertà assoluta.