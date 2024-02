Una triste conclusione è giunta oggi alle ricerche di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni residente a Casamicciola Terme scomparsa sull’isola d’Ischia lo scorso 17 febbraio. Dopo giorni di incertezza e speranza, il corpo senza vita della donna è rinvenuto in un terreno a Succhivo, un piccolo borgo nel comune di Serrara Fontana, non lontano dal luogo dove era ritrovata la sua auto. La scoperta è effettuata da due inviati della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” che si erano uniti alle ricerche. Sul luogo del ritrovamento è atteso l’arrivo del magistrato, il quale darà il via alle indagini per chiarire le cause del decesso di Antonella Di Massa. Sarà l’autopsia a fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto e a rispondere alle domande che attanagliano familiari e amici.

Le ricerche della donna, che hanno coinvolto numerose autorità e associazioni di volontariato, si sono protratte per giorni senza esito. Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile regionale, Croce Rossa e Soccorso Alpino e Speleologico hanno lavorato incessantemente nella speranza di ritrovare la donna sana e salva, ma purtroppo ogni speranza è svanita con il ritrovamento del suo corpo.

La comunità di Casamicciola Terme e dell’intera isola d’Ischia è profondamente scossa da questa tragedia, e l’eco del dolore si estende a tutte le persone coinvolte nelle ricerche e a coloro che hanno conosciuto Antonella Di Massa. In un momento così difficile, l’isola si stringe intorno alla famiglia della donna, offrendo il proprio sostegno e la propria solidarietà.