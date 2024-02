Una donna ha rubato un salvadanaio destinato alla raccolta fondi per la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il salvadanaio, distribuito presso attività commerciali come parte di un’iniziativa di beneficenza organizzata da tifosi della Nocerina, è stato oggetto di furto da parte della donna, che ha successivamente restituito il contenuto dopo l’accaduto. Il furto è avvenuto all’interno di un’attività commerciale, dove la donna, utilizzando l’inganno, si è appropriata del salvadanaio. Nonostante il contenuto sia restituito poco dopo, l’episodio è spiacevole, specialmente in vista dell’apertura di un evento benefico programmato per la sera stessa presso la sede della Nuvkrinum Curva Sud.

L’iniziativa benefica, organizzata ogni anno da un gruppo di tifosi della Nocerina, mira a raccogliere fondi per la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale locale. Prima della cerimonia prevista per la sera, sono pianificati festeggiamenti per il 114º anniversario della Nocerina, con una cerimonia di deposizione di corone in memoria dei tifosi scomparsi.

La donna che ha compiuto il furto sarà ora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, e la sua posizione sarà valutata ulteriormente in base alle eventuali denunce presentate sull’incidente.