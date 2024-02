Nel corso di un’operazione condotta dai finanzieri del Gruppo Torre Annunziata a Poggiomarino, situato nella provincia di Napoli, è effettuato un importante sequestro che ha portato alla luce una serie di violazioni di legge e comportamenti illeciti da parte di due individui, padre e figlio. Durante una perquisizione eseguita nell’ambito di un’indagine relativa a reati contro la persona, le autorità hanno scoperto una pistola, una mazza da baseball e due uniformi complete dei Carabinieri. Tra il materiale sequestrato figuravano una giacca a vento, tre berretti e un borsone contenente maglioni, cravatte, camicie, scarpe e vari gradi militari.

Questo importante ritrovamento ha portato alla denuncia dei due soggetti coinvolti, sia per detenzione abusiva di armi che per il possesso illecito di segni distintivi delle forze dell’ordine. Tuttavia, le loro azioni non si limitavano solo alla violazione delle normative sul possesso di armi e degli emblemi delle forze dell’ordine, poiché padre e figlio sono denunciati anche per lesioni e minacce nei confronti della polizia giudiziaria.

La scoperta di questa attività illegale e pericolosa evidenzia l’importanza delle operazioni di controllo e vigilanza condotte dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e contrastare l’illegalità diffusa.