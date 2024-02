Con l’entrata in vigore del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) insieme all’Assegno di Inclusione, il panorama dei bonus per i disoccupati nel 2024 si è evoluto, fornendo un sostegno vitale a coloro che si trovano senza lavoro. Queste misure mirano non solo a fornire un aiuto finanziario immediato, ma anche a facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi personalizzati di formazione e orientamento.

I bonus per i disoccupati possono essere suddivisi in tre categorie principali:

Indennità di Disoccupazione:

Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego): Rivolta ai lavoratori subordinati con almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni, fornisce un’indennità pari al 75% dello stipendio medio percepito, con un massimo di 1.550,42 euro al mese, per un periodo massimo di 24 mensilità.

Dis-Coll: Simile alla Naspi, ma destinata ai collaboratori coordinati e continuativi. Il calcolo dell’importo si basa sul reddito imponibile ai fini previdenziali.

Sostegno al Reddito Sar: Riservato a chi ha avuto contratti di somministrazione, fornisce un bonus fino a 1.000 euro per chi è disoccupato da almeno 45 giorni.

Indennità di Disoccupazione Agricola: Per i lavoratori agricoli dipendenti, fornendo un sostegno pari al 40% della retribuzione di riferimento.

Politiche Attive:

Assegno di Inclusione: Rivolto alle famiglie con componenti disabili o in condizioni di svantaggio. Fornisce un sostegno economico e può includere programmi di cura e assistenza.

Supporto Formazione Lavoro (SFL): Percorsi personalizzati di formazione e orientamento per chi è disoccupato e con un ISEE inferiore a 6.000 euro. Fornisce un bonus di 350 euro per un massimo di 12 mensilità.

Altri Bonus:

Indennità di Malattia: Fornisce un sostegno finanziario in caso di malattia certificata.

Congedo Matrimoniale: Un’indennità sostitutiva per coloro che lavorano in determinati settori.

Congedo di Maternità: Un’indennità sostitutiva per le donne disoccupate che affrontano la maternità.

Bonus Maternità Comunale: Un sostegno finanziario per le donne senza copertura contributiva.

È importante notare che queste misure mirano a supportare non solo coloro che sono attualmente senza lavoro, ma anche coloro che si trovano in situazioni particolari, come disabilità o maternità. Questi bonus rappresentano un importante pilastro del sistema di protezione sociale, offrendo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno in tempi di incertezza economica.