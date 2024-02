La Legge di Bilancio 2024 ha recentemente rifinanziato il Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità, destinando un notevole importo di 250 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026. Questo finanziamento mira a promuovere l’inclusione sociale, con particolare attenzione alle esigenze dei disabili e delle categorie protette su tutto il territorio italiano.

Le risorse saranno distribuite tra i Comuni, le Regioni e gli Enti Locali responsabili dei servizi per garantire un supporto adeguato alle persone con disabilità. I fondi non solo si concentrano sull’inclusione sociale, ma contribuiscono anche al sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

Tra le varie iniziative di inclusione e assistenza messe in atto grazie a questi fondi, molte Regioni hanno attivato specifici bonus regionali, offrendo ulteriori agevolazioni per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e dei loro caregiver.

Bonus Regionali in Evidenza:

Regione Emilia Romagna: Fondo Barriere Architettoniche

Il Fondo per le Barriere Architettoniche offre risorse per interventi edilizi volti a rimuovere ostacoli nelle abitazioni e nelle parti comuni degli edifici. Le richieste devono essere presentate annualmente entro il 1° marzo presso il Comune di residenza, priorità viene data alle persone con invalidità totale e difficoltà di deambulazione.

Regione Lombardia: Programma Operativo per persone con gravissima disabilità

Il Programma Operativo regionale offre sostegno economico mensile e voucher sociosanitari alle persone non autosufficienti con disabilità gravissima e ai loro caregiver familiari. Le richieste possono essere presentate presso l’ASST di residenza dal 1° marzo al 31 ottobre.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: Contributi ai caregiver

I caregiver familiari residenti in Friuli Venezia Giulia possono beneficiare di un contributo mensile di 300 euro per un massimo di 12 mesi. Il contributo è destinato a finanziare progetti personalizzati.

Regione Sardegna: Contributi per eliminare barriere architettoniche

La Regione Sardegna offre contributi ai Comuni per eliminare le barriere architettoniche in edifici privati, migliorando l’accessibilità per le persone con disabilità. Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno.

Regione Lazio: Bonus assistenza alle persone non autosufficienti

Il Buono Servizio offre un sostegno economico fino a 700 euro al mese per coloro che si occupano di familiari non autosufficienti. Può essere utilizzato per assistenza domiciliare, centri diurni socio assistenziali e assistenti familiari con contratto regolare.