Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato una misura innovativa nel contesto del Decreto di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), destinata a offrire un sostegno significativo alle famiglie italiane che si occupano degli anziani non autosufficienti ultraottantenni. Si tratta del “Bonus Badanti”, una nuova forma di agevolazione economica per i datori di lavoro che assumono caregiver per anziani. Secondo quanto previsto dal decreto, questa iniziativa sarà particolarmente utile per coloro i quali hanno un reddito ISEE non superiore a 6.000 euro. Il beneficio fiscale, sostanzialmente una decontribuzione, sarà calcolato fino a un massimo di 3.000 euro all’anno.

Una delle caratteristiche salienti di questa misura è la sua ampia finestra temporale di accesso. Dal primo aprile fino al 31 dicembre 2025, i datori di lavoro potranno presentare richiesta per beneficiare di questo incentivo. Questo permetterà alle famiglie di pianificare e organizzare al meglio l’assistenza necessaria per i loro cari anziani non autosufficienti.

Per poter usufruire di questo bonus, è necessario che il soggetto anziano abbia almeno ottant’anni e riceva l’indennità di accompagnamento. Ciò mira a focalizzare l’aiuto verso coloro che più ne hanno bisogno, garantendo un sostegno adeguato alle persone più vulnerabili della nostra società.