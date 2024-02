La notte spezzata da spari e grida di terrore nel rione Piano Napoli di Boscoreale, una zona nota per essere uno dei centri di spaccio più attivi nella zona vesuviana. Poco prima dell’una di notte, i Carabinieri sono intervenuti prontamente a seguito di segnalazioni di colpi d’arma da fuoco in via Settetermini, isolato 8. Sul luogo del tragico evento rinvenuto il corpo senza vita di Davide Fiorucci, un giovane di soli 29 anni con un passato segnato da precedenti penali. Secondo una prima e sommaria ricostruzione degli eventi, ancora da confermare ufficialmente, sembra che ignoti abbiano avvicinato Fiorucci proprio sotto la sua abitazione mentre stava rientrando a casa, uccidendolo con diversi colpi d’arma da fuoco di calibro 9×21, circa una decina.

Le indagini sono in corso e sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e dal nucleo investigativo oplontino, che si stanno adoperando per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e la sua matrice. Tuttavia, al momento, la pista principale porta verso il classico modus operandi dell’agguato di camorra.

Quest’ultimo episodio di violenza non è isolato, poiché solo tre sere fa, nella vicina Torre Annunziata, è rimasto ucciso il 24enne Alfonso Fontana, anch’egli con precedenti penali proveniente da Castellammare di Stabia.