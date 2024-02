Un incendio di proporzioni significative ha colpito un deposito agricolo a Fontanarosa nel tardo pomeriggio di oggi, gettando l’intera comunità nella preoccupazione e nell’incertezza. I fatti hanno visto il capanno destinato al deposito agricolo completamente avvolto dalle fiamme, creando una scena di distruzione e disperazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato le indagini per determinare l’origine dell’incendio. Le circostanze che hanno portato allo scoppio delle fiamme rimangono al momento avvolte nel mistero, e non si esclude la possibilità che l’incendio sia di natura dolosa.

I vigili del fuoco irpini hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante. Grazie alla loro rapida risposta e al loro coraggio, è stato possibile evitare che l’incendio si propagasse ad altre strutture, limitando i danni al deposito agricolo.

In questo momento, la comunità di Fontanarosa è unita nell’attesa di maggiori informazioni sulle cause dell’incendio e sulle eventuali conseguenze per la zona circostante. Le autorità competenti continuano a lavorare senza sosta per fare luce su questo tragico evento e assicurare che i responsabili siano identificati e portati alla giustizia.