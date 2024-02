Nella notte, le vie del centro di Napoli e dei quartieri collinari Vomero e Arenella sono illuminate dai fari delle auto dei Carabinieri, impegnati in un’intensa operazione di controllo del territorio. Il principale obiettivo di questa azione era disarmare i giovani che, purtroppo, sono sempre più spesso coinvolti in episodi di violenza armata. E i risultati non si sono fatti attendere: numerose lame sono ritrovate, anche tra le mani di adolescenti ancora lontani dai 18 anni. Nel cuore di Napoli, i controlli hanno portato al sequestro di quattro coltelli e un tirapugni in poche ore. Tre dei coltelli sono rinvenuti nei pressi della galleria Umberto I, dove sono denunciati un 21enne di Cercola, un 20enne di Pollena Trocchia e un 15enne napoletano. Inoltre, in piazza Plebiscito sono denunciati un altro 15enne e un 19enne, il primo con un tirapugni di metallo e il secondo con un coltellino a serramanico.

Ma non solo armi: i Carabinieri hanno anche denunciato un 26enne napoletano per interruzione di pubblico servizio, poiché ha parcheggiato in modo tale da impedire il passaggio di un’ambulanza durante un intervento di pronto soccorso. Inoltre, due parcheggiatori abusivi sono denunciati per la loro attività nella zona dei baretti.

Nella zona del Vomero, i Carabinieri hanno arrestato un 20enne di Melito per droga. Durante la perquisizione, sono stati trovati una stecchetta di hashish, circa 16 grammi di cocaina suddivisi in 27 dosi e 120 euro in contanti, ritenuti provento illecito.

Questi interventi mirati dei Carabinieri dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini di Napoli.