Una tragedia ha colpito oggi la città di Pomezia, nei pressi di Roma, quando una donna di 70 anni è stata trovata priva di vita sotto le macerie di un cielino che si è staccato dal suo balcone in via Bisaccia 74. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Pomezia e dell’Eur per soccorrere la donna, purtroppo ogni tentativo è risultato vano. Secondo quanto riportato, nell’edificio sono attualmente in corso dei lavori di ristrutturazione, il che potrebbe aver contribuito al tragico incidente. Saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare le cause esatte dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale del 118 e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona. Questa terribile tragedia ha scosso la comunità locale, lasciando un profondo dolore e sgomento. Le autorità competenti continueranno a investigare per chiarire le circostanze dell’incidente e assicurare che misure adeguate vengano adottate per prevenire tragedie simili in futuro.