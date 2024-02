Un inquietante ritrovamento ha scosso la tranquilla cittadina di Sarno, nel Salernitano, quando il cadavere di una persona è scoperto in un fabbricato disabitato, non distante dall’ospedale cittadino Villa Malta. La macabra scoperta è fatta da un passante, che ha immediatamente allertato le autorità competenti. Il corpo senza vita, in un avanzata decomposizione, quasi ridotto a uno scheletro, suggerisce che la morte possa essere avvenuta diverso tempo fa. Al momento, non è possibile né identificare il corpo né determinare se appartenga a un uomo o a una donna, vista la gravità del deterioramento.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che con il supporto dei colleghi della scientifica, hanno effettuato i rilievi sul luogo del ritrovamento. Anche il medico legale incaricato dalla Procura di Nocera Inferiore è intervenuto sul posto per fornire il proprio contributo nelle indagini.

La comunità di Sarno è rimasta sconvolta da questo tragico evento, e il mistero che avvolge le circostanze della morte del individuo aumenta l’angoscia e la preoccupazione tra i residenti.

Le autorità si stanno concentrando su una serie di ipotesi, compresa quella di un possibile omicidio o di una morte accidentale, ma al momento sono necessarie ulteriori indagini e analisi per giungere a una conclusione.

Gli investigatori invitano chiunque possa avere informazioni utili a contattare le autorità competenti, garantendo la massima riservatezza.