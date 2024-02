I carabinieri di Castel San Giorgio, in collaborazione con quelli della Compagnia di Mercato San Severino, stanno conducendo indagini sul ritrovamento di un corpo senza vita avvenuto ieri sera a Trivio, in località Castel San Giorgio. Il cadavere, apparentemente di uno straniero, è stato notato da passanti lungo un tornante che porta a Santa Maria a Castello, generando l’allarme alle forze dell’ordine.

Le Circostanze del Ritrovamento:

Il corpo è stato individuato su una piazzola lungo la strada, e il segnalamento è stato immediato alle autorità. Una ambulanza del 118 è giunta sul luogo insieme ai carabinieri. Nonostante l’intervento del personale medico, il quale includeva un medico, la vittima è stata dichiarata morta sul posto.

Indagini in Corso per Identificare la Vittima:

Le indagini sono proseguite durante la notte al fine di stabilire l’identità della persona deceduta. Al sostituto di turno presso la procura di Nocera Inferiore è stato notificato il ritrovamento. Attualmente, non viene esclusa l’ipotesi di un malore come causa del decesso, ma ulteriori controlli sono in corso per escludere eventuali circostanze diverse.