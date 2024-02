La Procura e i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore sono al lavoro su un caso intrigante: il ritrovamento di un cadavere in avanzata decomposizione all’interno di un edificio abbandonato a Sarno. Sono molte le domande ancora senza risposta: dall’identità della vittima alle cause del decesso. Dopo un esame esterno della salma, probabilmente nelle prossime ore sarà conferito l’incarico per l’autopsia, nella speranza di gettare luce su questo misterioso evento. La vittima, con ogni probabilità, indossava un pigiama, e vicino al corpo è trovata una pantofola, mentre non sono individuate tracce evidenti di sangue.

Questi pochi indizi hanno portato i carabinieri a una ipotesi iniziale: il cadavere potrebbe appartenere a un ex paziente dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Non è da escludere che la persona abbia lasciato l’ospedale e si sia diretta verso l’edificio abbandonato, dove è poi deceduta.

Il macabro ritrovamento è stato fatto da una guardia agroforestale della zona durante un’attività di perlustrazione del territorio. Questo sinistro evento ha scosso la comunità locale, e ora le autorità sono determinate a scoprire la verità dietro a questo tragico episodio.

Le indagini sono ancora in corso, e ogni dettaglio sarà attentamente esaminato per cercare di ricostruire i fatti e portare chiarezza su questa tragica vicenda.