Le autorità di Castellammare di Stabia sono impegnate in una costante lotta contro la criminalità, con controlli serrati e servizi straordinari per mantenere la sicurezza e la tranquillità nella città delle acque. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio mirato. Durante il servizio, un totale di 177 persone sono identificate dagli operatori, di cui ben 53 erano già note alle forze dell’ordine per precedenti penali. Inoltre, sono controllati 102 veicoli nel corso delle attività di monitoraggio.

L’obiettivo principale di tali controlli è prevenire e reprimere qualsiasi forma di illegalità sul territorio, garantendo la sicurezza dei cittadini e contrastando fenomeni come il traffico di droga, il furto e altri reati. Inoltre, durante il servizio è contestata una violazione del Codice della Strada, confermando l’attenzione delle autorità anche sulla sicurezza stradale.