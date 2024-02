La Polizia Metropolitana di Napoli ha recentemente condotto un’operazione ad alto impatto nell’area dei comuni di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere e Casola di Napoli. Coinvolgendo 20 donne e uomini organizzati in 7 pattuglie, l’operazione è disposta dalle autorità di pubblica sicurezza per intensificare i controlli sul territorio. Sotto la guida della Comandante Lucia Rea, i funzionari e gli agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli hanno effettuato controlli ambientali e amministrativi presso attività commerciali, pubblici esercizi e controlli stradali.

Durante i controlli ambientali, sono ispezionate cinque attività produttive tra il centro e la periferia dei comuni di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Come risultato, due esercizi sono sottoposti a sequestro: un’autocarrozzeria e un’attività di meccanica industriale specializzata nella riparazione delle balestre, dispositivi di sostegno della struttura dei camion autoarticolati. Entrambe le attività risultavano prive delle necessarie autorizzazioni ambientali per lo scarico e le emissioni in atmosfera, e sono anche ritenute responsabili di gestione illecita di rifiuti.

I responsabili delle attività sono denunciati all’Autorità giudiziaria per reati ambientali. Inoltre, sono irrogate quattro sanzioni amministrative, per un totale di 16.500 euro, a seguito delle violazioni riscontrate durante i controlli.