La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo in vigore su tutta la Campania: fino alle 23.59 di domani, lunedì 12 febbraio, permangono le precipitazioni e il rischio idrogeologico da temporali, anche in assenza di piogge per effetto della saturazione dei suoli. Fino alle 23.59 di oggi, domenica 11 febbraio, il livello di allerta è Arancione su tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove permane il livello Giallo.

Sono possibili “Instabilità di versante, localmente anche profonde, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni); Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili”. Attualmente, allagamenti sono segnalati alla Protezione Civile della Regione Campania sui Monti Lattari e nell’Agro Nocerino-Sarnese. Volontari in azione, con il coordinamento della Sala Operativa, a Castellammare per una esondazione del Sarno in via Ripuaria che ha reso necessario supportare alcuni cittadini in difficoltà con l’uso di gommoni.