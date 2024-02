A partire dal 11 marzo, avranno luogo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. Circa 373.000 candidati hanno presentato domanda di iscrizione, suddivisi in 69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria e 303.687 per la scuola secondaria, tra l’11 dicembre 2023 e il 9 gennaio 2024. Le prove si svolgeranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda, e potrebbero essere organizzate in più sessioni mattutine e pomeridiane in base al numero dei partecipanti.

Ecco il calendario delle prove:

11-12 marzo: prove per la scuola dell’infanzia e primaria.

13-19 marzo: prove per la scuola secondaria (esclusi sabato e domenica).

Le operazioni di identificazione inizieranno alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. I turni sono previsti dalle 9.00 alle 10.40 e dalle 14.30 alle 16.10 rispettivamente. È importante sottolineare che la mancata presentazione nei tempi e luoghi prestabiliti comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.

I posti a bando sono 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l’importanza di questi concorsi nel valorizzare i docenti e contrastare il precariato, garantendo un’educazione di qualità su tutto il territorio nazionale.

La prova scritta sarà strutturata con 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare, con domande su pedagogia, psicopedagogia, metodologia-didattica, lingua inglese e utilizzo didattico delle tecnologie digitali.

Solo i candidati che otterranno almeno 70/100 nella prova scritta avranno accesso alla prova orale, che affronterà gli aspetti disciplinari specifici. Le prove orali seguiranno lo stesso schema delle prove scritte, svolgendosi nella regione di domanda e potendo avere più sessioni in base al numero dei partecipanti.