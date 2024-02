La costruzione dei nuovi treni destinati alle linee della Circumvesuviana è in pieno svolgimento, come confermato dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), la società che gestisce le linee ferroviarie vesuviane e altre infrastrutture di trasporto nella regione. Attraverso una nota ufficiale, l’EAV ha comunicato che la realizzazione dei treni presso lo stabilimento Stadler di Valencia sta procedendo secondo i piani stabiliti. Questo aggiornamento è fornito per dissipare eventuali dubbi e confermare che si tratta di una realtà tangibile e non di semplici progetti o aspirazioni. Tuttavia, la nota non ha omesso di menzionare i ritardi nella consegna dei treni, riconoscendo che i tempi previsti per l’immissione in servizio dipendono da vari fattori e che la società EAV sta affrontando questa sfida con determinazione.

Secondo quanto dichiarato, Stadler, l’azienda responsabile della costruzione dei treni, prevede la consegna materiale del primo treno a Napoli entro ottobre. Successivamente, saranno condotte le prove necessarie e saranno espletati tutti gli adempimenti richiesti dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA). L’arrivo dei nuovi treni è atteso con grande interesse, poiché si spera possano contribuire a migliorare l’efficienza, la sicurezza e il comfort per i passeggeri che utilizzano quotidianamente queste linee ferroviarie cruciali per la mobilità nella regione vesuviana.

Nonostante i ritardi e le sfide incontrate lungo il percorso, l’impegno e la determinazione dell’EAV nel portare a termine questo importante progetto sono evidenti, e ci si augura che l’arrivo dei nuovi treni possa avvenire nel minor tempo possibile, contribuendo così a un servizio ferroviario migliore e più affidabile per tutti gli utenti.