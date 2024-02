Nella giornata di ieri, i militari di San Giuseppe Vesuviano, agli ordini del comandante Angelo Cardone, insieme al personale del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Napoli, hanno condotto un’operazione di controllo presso due opifici della zona. Durante i controlli, sono emerse gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro e irregolarità riguardanti lo smaltimento dei rifiuti. Complessivamente sono individuati 12 lavoratori impiegati in nero, una pratica illegale che mette a rischio la sicurezza e i diritti dei dipendenti. Inoltre, sono state riscontrate significative violazioni delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, un problema ambientale serio che può avere conseguenze devastanti sull’ecosistema locale.

Di fronte a queste gravi irregolarità, gli opifici sono sequestrati e chiusi dalle autorità competenti. Inoltre, sono state elevate sanzioni complessive per un importo superiore a 200.000 euro, come conseguenza delle violazioni riscontrate. L’operazione dei Carabinieri testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle leggi e delle normative in materia di lavoro e ambiente. La tutela della sicurezza sul lavoro e la salvaguardia dell’ambiente sono fondamentali per il benessere della comunità e per la salvaguardia delle risorse naturali.