Il 2024 si prospetta come un anno ricco di opportunità grazie alla serie di bonus ed agevolazioni messe a disposizione attraverso il Decreto Milleproroghe. Queste misure mirano principalmente ad offrire supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione, introducendo incentivi fiscali e agevolazioni in diversi settori.

Nuovi Bonus e Agevolazioni

1. Rottamazione Quater

La proroga della Rottamazione Quater consentirà ai contribuenti di recuperare il piano rateale della definizione agevolata del 2023, con la possibilità di versare le prime tre rate entro il 15 marzo, con una tolleranza di cinque giorni.

2. Benefici Fiscali per Agricoltori

Gli agricoltori potranno beneficiare di tagli dell’IRPEF fino a 10.000 euro all’anno e di un’agevolazione del 50% per i redditi compresi tra 10.000 e 15.000 euro.

3. Esenzione Fatturazione Elettronica per Operatori Sanitari

Gli operatori sanitari che prestano servizio a persone fisiche non titolari di partita IVA saranno esentati dall’emissione delle fatture elettroniche nel corso del 2024.

4. Potenziamento del Bonus Psicologo

Il bonus psicologo verrà potenziato con maggiori risorse, offrendo così un sostegno più ampio per coloro che necessitano di supporto psicologico.

5. Proroga del Bonus Prima Casa Under 36

Il bonus prima casa per i giovani under 36 verrà prorogato, includendo tutti i contratti preliminari siglati entro la fine del 2023.

Altre Proroghe e Sospensioni

Oltre ai bonus, il Decreto Milleproroghe prevede anche diverse proroghe e sospensioni in vari ambiti:

Proroga dei termini per la cessazione degli incarichi dei giudici tributari e dei magistrati al raggiungimento dei 70 anni di età, a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Proroga delle spese di consulenza per la quotazione di piccole e medie imprese per il 2024.

Sospensione per sei mesi delle sanzioni applicate ai “no vax” per il Covid.

