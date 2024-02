I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno effettuato l’arresto in flagranza di reato di un 17enne di Melito di Napoli, accusato di estorsione aggravata, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è scaturito dalla segnalazione di una vittima di furto di auto, che aveva denunciato il furto della propria vettura a Pollena Trocchia. Successivamente, la vittima ha ricevuto numerose chiamate da parte dei malviventi, i quali, per la restituzione dell’auto rubata, richiedevano il pagamento di mille euro in contanti, minacciando altrimenti di dare fuoco al veicolo.

All’appuntamento concordato per il pagamento del riscatto, sono intervenuti i Carabinieri di Cercola, che hanno seguito i malviventi nel traffico. I sospettati, a bordo di un’altra auto rubata, si sono scontrati contro un muro in via Napoli di Mugnano di Napoli, tentando poi di fuggire a piedi. Uno dei malviventi è intercettato e trovato in possesso di attrezzi per lo scasso, quindi è arrestato e trasferito presso il Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, le indagini hanno permesso di recuperare immediatamente l’auto oggetto dell’estorsione, restituita alla proprietaria.