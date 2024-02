La Carta Spesa Acquisti del Governo Meloni ha riscosso un notevole successo sin dalla sua prima emissione e anche nel 2024 è stata confermata, offrendo agli aventi diritto un contributo “una tantum” di circa 460 euro destinato all’acquisto esclusivo di beni alimentari di prima necessità. Tuttavia, una delle domande più comuni che sorgono tra i beneficiari è come controllare il saldo della carta e quali sono i requisiti principali per ottenerla.

Chi Può Ricevere la Carta Dedicata a Te 2024?

La Carta Spesa 2024 è destinata a un gruppo selezionato di persone, approssimativamente 1,3 milioni, poiché i criteri per l’assegnazione sono rigorosi. I requisiti principali includono:

Iscrizione di tutti i membri del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione residente.

Possesso di un ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 15.000 euro.

Un nucleo familiare minimo di tre persone.

Per ricevere la carta dedicata a te, non è necessario presentare una domanda specifica poiché i Comuni definiranno una graduatoria finale basata sui criteri di eleggibilità.

Come Funziona la Carta Dedicata a Te nel 2024?

L’importo della carta risparmio spesa 2024 ammonta a circa 460 euro, di cui 77,20 euro spendibili come Bonus Carburante, per famiglia. Il Comune di residenza notificherà ai beneficiari l’assegnazione della carta insieme alle istruzioni per il ritiro presso gli uffici postali. I dati ISEE delle famiglie ammissibili saranno forniti direttamente dall’INPS ai Comuni.

Le famiglie con almeno tre membri, specialmente quelle con bambini nati tra il 2005 e il 2009 e con un ISEE più basso, segnalate dai servizi sociali locali come in situazione di effettiva necessità, avranno priorità nella graduatoria. Eventuali fondi non assegnati saranno redistribuiti anche tra i nuclei familiari con un solo componente.

Non possono beneficiare del Bonus Carta le famiglie con membri che percepiscono reddito di cittadinanza, cassa integrazione, indennità di disoccupazione NASPI o DISCOLL, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, indennità di mobilità o qualsiasi altra forma di integrazione salariale statale.

Le carte prepagate possono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso i negozi aderenti all’iniziativa, escludendo alcolici e tabacco, nonché per l’acquisto di abbonamenti per trasporti pubblici e per rifornimento di carburante presso stazioni di servizio.

Come Controllare il Saldo della Carta

Per controllare il saldo della Carta Dedicata a Te nel 2024, è possibile seguire questi passaggi:

Contattare il Fornitore della Carta: Il fornitore della carta prepagata dovrebbe fornire un numero di telefono o un sito web tramite il quale è possibile accedere alle informazioni sul saldo e alle transazioni recenti.

Utilizzare App o Sito Web: Se disponibile, è possibile scaricare un’applicazione mobile o accedere a un sito web dedicato fornito dal fornitore della carta. Questo consentirà di visualizzare il saldo corrente e la cronologia delle transazioni.

Chiamare il Servizio Clienti: In alternativa, è possibile contattare direttamente il servizio clienti del fornitore della carta utilizzando il numero di assistenza clienti fornito sulla carta o sul sito web del fornitore.

Verificare lo Scontrino: Ogni volta che si utilizza la carta per un acquisto, lo scontrino dovrebbe indicare il saldo residuo sulla carta.

Ricordarsi di attivare la carta entro il 31 Gennaio 2024 e di utilizzare l’intero importo entro il 15 Marzo 2024 per evitare la scadenza dei fondi.