Il governo italiano sta per introdurre una nuova versione della Carta Dedicata per la spesa, con l’obiettivo di fornire un sostegno economico alle famiglie in difficoltà finanziarie. Questa nuova iniziativa prevede l’assegnazione di un importo annuale di 460 euro per le famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore a 15.000 euro. Le prime ricariche della carta sono previste per questa primavera o prima dell’estate. Tuttavia, fonti del ministero dell’Agricoltura hanno espresso cautela riguardo a un presunto meccanismo di ricarica da 80 euro ogni due mesi, indicando che questa opzione potrebbe riguardare solo la vecchia Carta Acquisti. Si attende quindi il decreto attuativo congiunto con i ministeri dell’Economia e delle Imprese per ottenere maggiori dettagli su come avverrà la distribuzione e la gestione della nuova carta.

A differenza della precedente Carta Acquisti, la procedura per ottenere la nuova Carta Dedicata richiede un’apposita domanda da parte dei cittadini. Inoltre, il valore della carta è stato leggermente incrementato, passando da 460 a 480 euro, e sarà destinato esclusivamente ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, secondo specifici criteri Isee previsti per le diverse categorie.

È importante sottolineare che la Carta Dedicata è ritirabile presso gli uffici postali, ma a differenza della Carta Dedicata a te, che prevedeva una comunicazione diretta dal Comune, questa nuova carta richiede l’iniziativa del cittadino che deve presentare una domanda.

Un altro aspetto da considerare riguarda il recente varo di un decreto attuativo congiunto dei ministeri dell’Agricoltura, delle Imprese e dell’Economia, che ha permesso alle Poste di distribuire nuove card a oltre 100.000 persone che non sono riuscite a effettuare il primo acquisto entro il 15 settembre scorso, perdendo così il beneficio della Social Card. Queste persone hanno ricevuto 460 euro, di cui 380 euro più i 77 euro del bonus benzina introdotto a dicembre.

Gli 77 euro aggiuntivi del bonus benzina possono essere spesi presso i distributori di carburante o per abbonamenti al trasporto pubblico locale. È previsto che i nuovi 460 euro siano spendibili sia per la spesa che per il carburante e il trasporto pubblico locale, senza particolari limitazioni.

Per quanto riguarda i prodotti acquistabili, la carta consente l’acquisto di una serie di prodotti alimentari definiti da una lista pubblicata dal ministero dell’Agricoltura e dell’Economia. Questa lista include una varietà di alimenti essenziali come latte, uova, olio, pane, pasta, ortaggi, conserve di pomodoro, caffè, tè, farina, cereali, zucchero, miele e pesce fresco.

Tuttavia, ci sono alcune categorie di beneficiari esclusi dal programma, tra cui i titolari dell’Assegno di Inclusione e i percettori di altre indennità di disoccupazione. È importante anche notare che alcuni prodotti non possono essere acquistati con la Carta Dedicata, come cibi in scatola, marmellate, farmaci e beni non alimentari di prima necessità.