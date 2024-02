Tutte le famiglie beneficiarie della carta dedicata a te hanno tempo fino al 15 marzo 2024 per utilizzare il saldo disponibile, indipendentemente dalla data di attivazione e dalla validità indicata sulla prepagata. Questa carta, che ha un valore totale di circa 460 euro, consente di acquistare beni alimentari di prima necessità, nonché benzina o abbonamenti ai mezzi pubblici. Le somme non utilizzate entro la scadenza del 15 marzo potrebbero trasformarsi in nuove ricariche per chi è già in possesso della postepay. Il Decreto Energia ha introdotto un bonus benzina o trasporti aggiuntivo, erogato sotto forma di ricarica pari a 77,20 euro.

La carta dedicata a te è assegnata prioritariamente a circa 1,3 milioni di famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro, con una prepagata del valore di 382,50 euro destinata esclusivamente alla spesa alimentare.

Per verificare il saldo residuo e la lista dei movimenti, è possibile recarsi presso gli ATM Postamat e utilizzare il PIN per il pagamento. È importante tenere presente che la scadenza del 15 marzo riguarda l’utilizzo delle somme erogate nel corso del 2023, mentre la validità della prepagata è più lunga, fino al 2028.

Anche se la carta dedicata a te ha una validità estesa, la scadenza per gli acquisti è unica per tutti, indipendentemente dalla data di attivazione della prepagata. È fondamentale rispettare questo termine, altrimenti il saldo residuo potrebbe essere perso.

Per il 2024, la misura di sostegno è stata confermata dalla Legge di Bilancio con una dotazione di 600 milioni di euro. È probabile che le famiglie che conservano i requisiti per ottenere la carta riceveranno una ricarica anche per quest’anno, ma i dettagli relativi al 2024 devono ancora essere stabiliti da un nuovo decreto attuativo.