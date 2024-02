La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha rafforzato l’azione di controllo economico del territorio, mirata a contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. Questa iniziativa fa parte di un impegno costante per garantire il rispetto delle normative del Codice del Consumo e la protezione dei consumatori.

Nel corso di recenti operazioni, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno scoperto e sottoposto a sequestro cautelativo circa 19.000 articoli privi delle necessarie certificazioni, indicazioni e avvertenze per l’uso, come previsto dalla normativa italiana in materia di tutela del consumatore. Questi prodotti, rinvenuti in un esercizio commerciale di San Valentino Torio, includevano articoli per la casa, maschere, gadget e accessori vari, pronti per essere commercializzati in vista dell’imminente festività del Carnevale.

Il sequestro dei prodotti non conformi è effettuato in conformità alla legge, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori e rimuovere dal mercato articoli che potrebbero rappresentare un rischio per la salute pubblica. Il titolare dell’esercizio commerciale, di origine asiatica, è segnalato alla Camera di Commercio competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle normative sulla sicurezza dei prodotti.

Questa azione della Guardia di Finanza dimostra l’impegno delle autorità nell’assicurare che gli articoli in vendita sul mercato rispettino gli standard CE e nazionali di sicurezza. Contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi non solo protegge i consumatori, ma contribuisce anche a garantire un mercato equo e competitivo, dove gli operatori onesti possono operare in condizioni di concorrenza leale.