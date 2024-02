Il Fantastico Mondo di Oz porta in trionfo la Quadriglia della Teglanum nell’edizione 2024 del Carnevale di Palma Campania. Un Tema che ha determinato un successo pressoché incontrastato da parte del gruppo mascherato guidato dal maestro Alfonso Volino. Lo scrutinio tenutosi in sala consiliare ha tolto i veli dalle votazioni espresse dai giurati per le categorie del Maestro, dei Costumi, della Musica e della Messinscena. A conclusione dello spoglio delle schede, la Teglanum ha ottenuto il primo posto con 82 punti complessivi; al secondo posto, a parimerito, le Quadriglie di Scugnizzi e Tutta N’Ata Storia (64 punti), seguite dai Gaudenti (59 punti), da I MoNellì (57 punti), dagli Studenti (46 punti), da ‘A Livella (45 punti), da Scusate il Ritardo (43 punti) e dagli Amici di Pozzoromolo (37 punti).

Sale a sei il numero di successi della Teglanum, che ha già trionfato con la vittoria del Palio del Carnevale di Palma Campania nelle precedenti edizioni del 2008 (Tema: Sette; Maestra: Rosanna Ferrara), del 2011 (Tema: Di che Colore sei?; Maestro: Aldo Della Gala), del 2014 (Tema: La Magia; Maestra: Lucia Nunziata Rega), del 2016 (Tema: Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi; Maestra: Jessica Guadagno) e del 2017 (Tema: Il Re Leone; Maestro: Aldo Della Gala).