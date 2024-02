La domenica del ritorno in campo per il Portici è sospesa, e con essa, ogni pensiero di vittoria o sconfitta si è dissolto nell’ombra di una tragedia. Il San Luca, l’avversario di questa giornata, ha subito una perdita devastante, una perdita che ha sconvolto non solo la squadra, ma l’intera comunità calcistica. Marco Pezzati, uno dei propri calciatori, è stato strappato via in modo tragico, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte ad Isca, in provincia di Catanzaro.

L’annuncio di questa tragedia ha gettato nel dolore non solo il San Luca, ma anche il Portici e l’intero panorama calcistico. Una nota diramata dal club calabrese ha annunciato il rinvio della partita, mentre il mondo del calcio si unisce al lutto della famiglia di Marco Pezzati, sentendo profondamente la perdita di un giovane talento e di un uomo che aveva ancora tanto da dare al mondo.

La società, lo staff tecnico e i giocatori del San Luca hanno interrotto ogni attività per commemorare il loro compagno e amico. Questa è stata una decisione presa non solo per il dolore personale, ma per onorare la memoria di Marco Pezzati, un ragazzo che aveva un futuro brillante davanti a sé, pieno di sogni e speranze.

Il ricordo di Marco da parte del San Luca è un tributo commovente a un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella squadra e nella comunità. Era una guida sia dentro che fuori dal campo, un leader che sapeva ispirare e guidare i suoi compagni. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell’ASD San Luca, una famiglia che ora piange la perdita di uno dei suoi membri più amati.

Il Portici, pur nella rivalità sportiva, si unisce al dolore del San Luca e della famiglia di Marco Pezzati. In momenti come questi, le rivalità calcistiche svaniscono e ciò che resta è il rispetto e la solidarietà tra le squadre e le persone coinvolte nel mondo del calcio.

La società Portici 1906 ha espresso il proprio cordoglio per la perdita del giovane calciatore, riconoscendo il dolore e la sofferenza che questa tragedia ha portato al San Luca e a tutti coloro che conoscevano e amavano Marco Pezzati.