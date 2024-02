Una tragedia ha sfiorato Torre Annunziata, quando una giovane quindicenne è precipitata dal balcone della sua abitazione al primo piano di uno stabile in via de Simone, una traversa del Corso Vittorio Emanuele III. Le circostanze di questo tragico incidente sono ancora da chiarire e ricostruire, lasciando la comunità sconvolta e in attesa di risposte. La ragazza è rimasta gravemente ferita, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È trasportata d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare in codice rosso, dove l’hanno sottoposta a esami per valutare eventuali conseguenze dell’impatto con l’asfalto. Le sue condizioni sono costantemente monitorate e tenuta sotto osservazione attenta.

Gli inquirenti della Compagnia dei Carabinieri di Torre Annunziata hanno avviato indagini per comprendere le dinamiche di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che la giovane sia vittima di un tragico incidente: si suppone che sia caduta dal balcone mentre stendeva il bucato, forse sporgendosi troppo. Tuttavia, l’ipotesi di un gesto estremo è rapidamente esclusa, data la presenza di numerosi testimoni che hanno assistito all’accaduto.

La comunità è sconvolta da questo drammatico evento, caratterizzato da momenti di terrore tra coloro che si trovavano sul posto e hanno prontamente prestato soccorso chiamando un’ambulanza.