Una tragica fatalità ha colpito le campagne di Gragnano, portando alla perdita di un 71enne residente a Pompei. L’uomo, identificato come D.R., ha perso la vita oggi in seguito a un incidente mentre si trovava da solo nel suo fondo agricolo. L’evento ha scosso la comunità locale e ha suscitato un’inchiesta per comprendere appieno le circostanze della tragedia. Secondo quanto emerso, il pensionato stava svolgendo dei lavori di potatura degli alberi nel suo terreno situato in località Piana, sui monti Lattari. Era una mattina come tante altre, e D.R. si dedicava alle attività quotidiane della sua proprietà. Tuttavia, l’ordinaria routine è stata interrotta da un tragico incidente.

Il dramma è stato scoperto nel primo pomeriggio di oggi, quando i familiari del 71enne hanno dato l’allarme dopo che non era rientrato a casa per pranzo. Questo ha innescato un immediato intervento dei carabinieri della stazione di Gragnano, che sono accorsi sul luogo dell’incidente per condurre le prime indagini.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, purtroppo, per D.R. non c’era più nulla da fare. Una prima ricostruzione dell’incidente suggerisce che l’uomo sia caduto all’indietro da un albero, battendo la testa violentemente contro un sasso presente a terra. Le ferite riportate sono risultate fatali, causando il decesso praticamente sul colpo.

La notizia della sua tragica fine ha sconvolto la comunità locale, mentre i familiari e gli amici cercano di elaborare il dolore per questa perdita improvvisa e dolorosa. Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per determinare le circostanze esatte dell’incidente e accertare se vi siano eventuali responsabilità o cause che potrebbero essere state evitate.