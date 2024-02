La lotta al caporalato e allo sfruttamento lavorativo nei settori agricoli rappresenta una sfida fondamentale per garantire dignità e diritti ai lavoratori migranti impiegati nelle campagne italiane. Un’indagine condotta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ha evidenziato alcuni episodi scioccanti di abusi e violenze subiti da braccianti stranieri impiegati nei fondi di Cellole e Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Gli imprenditori agricoli coinvolti sono accusati di sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina, reati gravi che minano i diritti fondamentali dei lavoratori e violano le leggi sul lavoro.

Secondo quanto emerso dall’indagine, i braccianti stranieri erano costretti a lavorare in condizioni estreme, senza contratto e per lunghe ore giornaliere, per una misera paga quotidiana che oscillava tra i 30 e i 40 euro. Tale sfruttamento non solo compromette la loro salute e dignità, ma li espone anche a situazioni di pericolo e violenza.

Tra gli episodi più inquietanti riportati dagli stessi braccianti alle autorità, vi sono casi di violenze fisiche perpetrate dai caporali e dagli imprenditori agricoli. Uno di essi era finito preso a cinghiate semplicemente per essersi seduto a terra per un momento di riposo, mentre un altro è lasciato senza cure a casa dopo aver avuto un malore, anziché essere accompagnato in ospedale per ricevere l’assistenza necessaria.

Questi casi evidenziano la fragilità e l’esposizione dei lavoratori migranti alle pratiche abusive del caporalato e pongono in luce la necessità di intensificare gli sforzi per contrastare questa forma di sfruttamento lavorativo. È fondamentale garantire controlli efficaci e pene severe per coloro che commettono tali reati, oltre a promuovere politiche volte a proteggere e tutelare i diritti dei lavoratori agricoli, indipendentemente dalla loro origine.