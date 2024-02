Ospitava trentadue veicoli ma era totalmente abusiva: sequestrata attività di autodemolizione. È accaduto a Boscoreale, dove i carabinieri della sezione parco hanno posto i sigilli alla struttura, al cui interno vi erano anche stoccati diversi rifiuti pericolosi. I militari, alle dipendenze del reparto carabinieri parco nazionale del Vesuvio, hanno apposto i sigilli all’attività di grandi dimensioni risultata totalmente abusiva, al cui interno sono rinvenuti 32 veicoli fuori uso e diversi rifiuti speciali anche pericolosi. Durante i controlli sono trovati anche veicoli di provenienza furtiva.

Il responsabile è denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione, gestione illecita di rifiuti e attività illecita di discarica. L’operazione si innesta nella campagna di controlli agli autodemolitori da parte dei carabinieri forestale del parco nazionale del Vesuvio che da inizio anno ha visto cinque persone denunciate per reati legati alle attività di autodemolizione ma anche illecita immissione di fumi in atmosfera, scarico illecito di acque industriali, gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva. Sono in tutto elevate sanzioni per un ammontare complessivo di pari a circa 30.000 euro.